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Прошедший июль стал самым жарким месяцем в истории

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Прошедший июль стал самым жарким месяцем в истории

На большей части планеты июль был самым жарким месяцем за всю 140-летнюю историю исследований, подсчитали ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA). Там указали, что в прошедшем месяце были зафиксированы новые рекорды жары, а высота льдов в Арктике и Антарктиде достигла исторического минимума.

Ученые посчитали, что средняя температура на планете в июле значительно превосходила средние показатели. В результате июль 2019 года оказался жарче июля 2016 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

В целом вся первая половина года была очень теплой, отмечают в NOAA. Особенно это было заметно в Северной и Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии, южной части Африки, некоторых районах западной Атлантики. Рекордные показатели были установлены во Франции, Германии, Нидерландах. В связи с жарой оранжевый уровень опасности был объявлен в Италии и Бельгии.

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При этом американские ученые отметили еще одну аномалию. Если на большей части планеты температурные показатели били рекорды, то в России и Скандинавии средняя температура, наоборот, была ниже среднего показателя.

климат, жара
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