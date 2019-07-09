У канала NewsOne могут забрать лицензию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев — Москва.

Такое решение было принято на заседании регулятора во вторник.

«Пришло время для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности», — заявил член Нацсовета Сергей Костинский. Он заявил о необходимости провести соответствующие проверки и применить «жесткие меры к телеканалу».