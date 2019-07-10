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В России готовы мириться с Грузией

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В России готовы мириться с Грузией

В Москве положительно оценили быструю негативную реакцию грузинских властей на матерную брань в адрес Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави-2», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в МИД России.

По его словам, не исключено, что если «русофобия» в Грузии прекратится, а власти страны будут последовательны, то можно будет говорить о возобновлении авиасообщения, а потом и вернуться к теме отмены визового режима для граждан Грузии.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ о отмене виз с Грузией был проработан, а в Москве ждали позитивного момента, чтобы документ подписал президент Путин. Сейчас информированный собеседник издания допускает, что после нормализации ситуации «все можно развернуть назад».

Собеседники «Коммерсанта» в правительстве также заявили, что вероятность введения экономических санкций в отношении Грузии близка к нулю после соответствующего заявления президента РФ. «Окончательное решение по санкциям предстояло принимать президенту. А как он подпишет указ о санкциях, против которых высказался?» — отметил источник издания в Белом доме.

Днем 9 июля все фракции нижней палаты местного парламента утвердили документ для правительства, который рекомендует Кабмину рассмотреть возможность введения антигрузинских санкций. Речь шла в том числе о введении запрета на ввоз в Россию грузинских вин. Однако спустя короткое время Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу он не стал бы вводить ограничения.

В Тбилиси приветствовали позицию Путина по санкциям, назвав ее правильной.

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Вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину. В своем обращении он использовал нецензурные выражения, оскорбляя самого президента и его покойных родителей. Власти Грузии практически сразу осудили Габуния, посчитав его действия провокацией.

Россия, Грузия
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