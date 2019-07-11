Глава Евросовета считает распад СССР «благословением»

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал распад СССР «благословением» для всей центральной и восточной Европы. Об этом он написал в Twitter.
«Сегодня в Грузии я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев... А также для русских», — уточнил он.
Туск подчеркнул, что распад СССР не был величайшей геополитической катастрофой века. Ранее такую характеристику этому событию давал президент России Владимир Путин. В 2005 году, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, он назвал это событие «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». На вопрос о том, какой исторический период он хотел бы изменить, он ответил, что развал Советского Союза.
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