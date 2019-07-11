Войти
Глава Евросовета считает распад СССР «благословением»
позиция
Глава Евросовета считает распад СССР «благословением»
Гройсман оденет на школьников светоотражающие жилеты
инициатива
Гройсман оденет на школьников светоотражающие жилеты

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на чиновников времен Порошенко

452
Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на чиновников времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
«Нами наработан законопроект о расширении норм закона „Об очищении власти“. Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook в четверг.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить», — добавил президент.

Он указал, что этот законопроект — только общественная оценка деятельности соответствующих лиц. «Уверен, что действия всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что за менее чем 2 месяца на должности президента, особенно после последних поездок по Украине, у него «просто не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней.

«Понимаю — это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые — на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» — пояснил он.

Зеленский задается вопросом, для чего нужны народные депутаты, которые оставляют депутатскую неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу; для чего нужно министры, которые «рассказывают, что украинцы слишком много едят», которые «строят дороги только в собственном Фейсбуке и рожают детей в Америке», которые «угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек».

Читайте также: Кличко обижен на Зеленского и предлагает досрочные выборы

«Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан „ублюдками“, выбивает из рук телефоны и обещает „дать им по морде“?!» — продолжил глава государства.

«Я каждый день ломаю голову — что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», — считает президент.

люстрация, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 11 июля 2019
Среда, 10 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016