Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на чиновников времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

«Нами наработан законопроект о расширении норм закона „Об очищении власти“. Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook в четверг.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить», — добавил президент.

Он указал, что этот законопроект — только общественная оценка деятельности соответствующих лиц. «Уверен, что действия всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что за менее чем 2 месяца на должности президента, особенно после последних поездок по Украине, у него «просто не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней.

«Понимаю — это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые — на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» — пояснил он.

Зеленский задается вопросом, для чего нужны народные депутаты, которые оставляют депутатскую неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу; для чего нужно министры, которые «рассказывают, что украинцы слишком много едят», которые «строят дороги только в собственном Фейсбуке и рожают детей в Америке», которые «угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек».

«Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан „ублюдками“, выбивает из рук телефоны и обещает „дать им по морде“?!» — продолжил глава государства.

«Я каждый день ломаю голову — что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», — считает президент.