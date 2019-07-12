Новые власти Греции признали Гуайдо и.о. президента Венесуэлы

Греция признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу греческим внешнеполитическим ведомством.

«Правительство Греческой Республики в соответствии с общей позицией Евросоюза, выраженной от имени 28 стран-членов в заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуайдо в качестве переходного президента Венесуэлы, чтобы провести свободные, честные и демократические президентские выборы», — говорится в заявлении.

В Греции после досрочных парламентских выборов 7 июля к власти пришло правоцентристское правительство партии «Новая демократия» во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом. Предыдущее левое правительство Алексиса Ципраса отказывалось признать Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Политический кризис в Боливарианской Республике обострился 23 января после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организации американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.