В Харькове на ходу загорелась маршрутка

В Харькове в субботу на ходу загорелась маршрутка № 61 сообщением «Центральный рынок — Лысая гора».
Как сообщает управление ГСЧС области, сообщение о пожаре в автобусе «Богдан» поступило на номер «101» 13 июля в 13:50.
«Транспортное средство загорелось во время движения по ул. Куриловской города Харькова. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и пытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными», — говорится в сообщении.
На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв.м.
В 14:03 пожар был локализован, в 14:07 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.
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