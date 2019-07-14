В Харькове на ходу загорелась маршрутка

В Харькове в субботу на ходу загорелась маршрутка № 61 сообщением «Центральный рынок — Лысая гора».

Как сообщает управление ГСЧС области, сообщение о пожаре в автобусе «Богдан» поступило на номер «101» 13 июля в 13:50.

«Транспортное средство загорелось во время движения по ул. Куриловской города Харькова. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и пытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными», — говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв.м.

В 14:03 пожар был локализован, в 14:07 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.