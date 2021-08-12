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В пригородах Киева снижают стоимость проезда в маршрутках

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В пригородах Киева снижают стоимость проезда в маршрутках

На Киевщине начали снижать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

«На Киевщине в результате конструктивного диалога руководства области и перевозчиков удалось начать процесс снижения тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 6 августа руководитель области Василий Володин провел встречу с перевозчиками, в ходе которой предварительно договорились о снижении тарифов, где повышения происходили на протяжении 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18%.

«На данный момент уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы», — подчеркнул председатель Киевской ОГА.

По данным управления пассажирских перевозок Киевской облгосадминистрации, снижение стоимости проезда произошло на следующих направлениях: Вишневое — Киев; Боярка — Киев; Васильков; Кривое Озеро — Киев; Ирпень — Киев; Чабаны — Киев; Петровское — Киев; Крюковщина — Киев АС «Киев»; Крюковщина — Киев АС «Южная». Повышение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

В то же время с 2015 года, согласно законодательству Украины, Киевская областная государственная администрация не имеет полномочий по осуществлению государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров на пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы территории Киевской области.

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Напомним, 26 июля руководитель Ассоциации автоперевозчиков Киевщины Алексей Павленко заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте Киевской области с сентября может вырасти на 10-18%.

Некоторые перевозчики Киевщины повысили цены на проезд уже в июле. Так, в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи — с 23 до 27 грн.

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