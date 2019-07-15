Москалькова едет в Киев на суд к Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приедет в Киев на заседание Подольского районного суда Кева по делу обвиняемого в госизмене главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которое состоится в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в посольство РФ в Украине.

«Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прибудет сегодня, 15 июля, в Киев для участия в заседании суда по делу Вышинского», — сказал представитель посольства.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Подольский районный суд Киева 3 июля перенес на 15 июля заседание по делу Вышинского из-за замены группы прокуроров, которым теперь требуется время для изучения материалов дела, в том числе обвинительного акта.