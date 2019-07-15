В России назвали условие освобождения украинских моряков

Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Я хочу напомнить, что РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства», — рассказала она в эфире телеканала «Прямой» после решения киевского суда отложить рассмотрение дела Кирилла Вышинского на 19 июля.
По ее словам, Международный трибунал по морскому праву не ставил перед Россией вопрос о «прекращении уголовного дела в отношении моряков, но ставил вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения».
«Но на ноту РФ была получена отрицательная нота Украины, о которой президент Владимир Зеленский не знал», — добавила Москалькова.
«Решение Международного суда по морскому праву не является обязательным для российской стороны, поскольку мы не находимся под юрисдикцией этого международного трибунала, — указала она. — Но мы с уважением относимся к международным решениям, мы их рассматриваем. Диалог по этому поводу продолжается. Но хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением».
«Сегодня нужно искать точки соприкосновения и возможности для оказания помощи людям. Если мы будем уходить во взаимные обвинения и обиды, то это снова будет тупик», — заключила омбудсмен.
После этого Москалькова покинула здание суда, где 15 июля должны были пройти слушания по делу Кирилла Вышинского.
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