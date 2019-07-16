Офис банка-банкрота в Киеве на Подоле продают за 60 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги нежилое здание, которое находится на балансе ПАО «Банк «Киевская Русь», общей площадью 1403,2 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Как отметили в пресс-службе, помещение расположено по адресу: ул. Хорива, 11-А, в историческом центре Киева за несколько десятков метров от станции метро «Контрактовая площадь».
Торги состоятся 25 июля 2019 года по голландской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи. Начальная цена лота — 58,45 млн грн. Конечный срок подачи ценовых предложений: до 25.07.2019 16:27. Дата проведения аукциона: 25.07.2019 Начало в 09:42.
Напомним, в июле 2015 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка «Киевская Русь».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016