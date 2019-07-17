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Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II квартале

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Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II квартале

Украинский бизнес ожидает замедления инфляции и ослабления девальвации национальной валюты, такие результаты регулярного опроса деловых ожиданий предприятий, проведенного Нацбанком во втором квартале этого года.

«Среднее значение обменного курса через 12 месяцев — 28,82 грн/$1 (в І квартале 2019 года — 29,32 грн/$1)», — указано в документе, обнародованном регулятором во вторник.

Согласно ему, если в первом квартале этого года респонденты оценивали инфляцию в следующие 12 месяцев в 9%, то во втором квартале их ожидания улучшились до 7,7%.

Нацбанк добавляет, что украинские компании также улучшили ожидания по экономическому росту в Украине и развитию собственного бизнеса, хотя индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев несколько снизился — до 117,8% со 119,7% кварталом ранее.

По данным опроса, предприниматели стали лучше оценивать свое текущее финансово-экономическое состояние — позитивный баланс ответов 12,6% против 8% в первом квартале. Улучшить его они надуются благодаря росту производства и объемов продаж продукции, прежде всего, на экспорт. Для этого компании планируют увеличить инвестиции в оборудование, активнее привлекать кредитные ресурсы.

Впервые после I квартала 2018 года респонденты отметили возможность удовлетворить неожиданное увеличение спроса за счет собственных производственных мощностей: баланс ответов стал позитивным на уровне 1,9% после «минус» 0,1% в I квартале.

Почти треть компаний — 29,5% — ожидает улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 6,6% — ухудшение, что улучшило баланс ответов до 22,9% с 20,8% кварталом ранее. Остальные компании не прогнозируют изменений. Наиболее оптимистично настроенные компании в сфере строительства.

Почти 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев, и 9,8% ожидают их снижения, что выводит на позитивный баланс ответов в 30,2%, что несколько хуже 34,4% по итогам первого квартала. Наиболее оптимистично настроены предприятия строительства, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли.

Несколько снизились и ожидания инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 22,6% против 24,7% кварталом ранее, а также привлечения иностранных инвестиций — соответственно 15,3% против 18,4%.

Помимо того баланс ответов об ожиданиях роста числа работников уменьшился до 4,4% с 5,4%.

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Бизнес также снизил ожидания по повышению зарплаты работникам: доля компаний, прогнозирующих неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев, выросла с 25,4% до 33,7%, а ожидающих их роста сократилась с 74,1% до 65,4%. Менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.

Опрос проводился с 3 мая по 4 июня, в нем приняли участие 699 предприятий из 22 регионов страны.

НБУ, опрос
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