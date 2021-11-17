СБУ провела обыски у одного из топ-менеджеров «ArcelorMittal Кривой Рог»

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду вручила одному из топ-менеджеров крупнейшего в стране Криворожского горно-металлургического комбината ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР, Днепропетровская обл.) уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе АМКР, в доме топ-менеджера, имя которого не указывается, в среду также проведены обыски, при этом ничего компрометирующего якобы обнаружено не было.

При этом уточняется, что СБУ обвиняет АМКР в неполной выплате рентной платы за пользование недрами в 2015-2019 годах.

«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.