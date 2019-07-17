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Порошенко повторно вызовут на допрос после выборов

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Порошенко повторно вызовут на допрос после выборов

Государственное бюро расследований повторно вызовет экс-президента Петра Порошенко на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода «Кузница на Рыбальском» после выборов в Верховную Раду, запланированных на 21 июля. Об этом сообщил в среду директор ГБР Роман Труба.

«Сегодня для допроса был вызван экс-президент Петр Порошенко как свидетель по уголовному делу по факту совершения сделки и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода „Кузница на Рыбальском“. Но он сегодня на допрос не явился», — сказал директор ГБР на брифинге в Киеве.

Бюро, по словам Трубы, ранее получило обращение адвокатов Порошенко о том, что он не явится на допрос, так как принимает участие в предвыборной агитации и просит провести допрос после 21 июля. «Мы пойдем навстречу, его вызовут на следующий допрос после выборов», — сказал он.

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Следователи ГБР ведут девять уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют в том числе в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также «по факту незаконного назначения Кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде». Одно из дел касается расположенного в Киеве завода «Кузница на Рыбальском», который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Петр Порошенко, ГБР
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