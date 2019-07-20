СБУ проводит обыски на ArcelorMittal Кривой Рог

Сотрудники Службы безопасности Украины в субботу проводят обыски на ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропетровская обл.), сообщили на комбинате.
«...сегодня, в выходной день, накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, в „АрселорМиттал Кривой Рог“ проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области», — говорится в релизе ПАО.
Исполняющий обязанности генерального директора «ArcelorMittal Кривой Рог» Александр Иванов привел детали происходящего: «Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на современный, только что построенный объект — третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения».
Он напомнил, что предприятие подозревают в экоциде, хотя у них есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле текущего года.
«Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента», — обратил внимание Иванов.
Кроме того, он призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и «помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти».
Как сообщалось, ранее СБУ открыла уголовное производство относительно ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).
До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал «ArcelorMittal Кривой Рог» за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.
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