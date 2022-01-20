Суд частично разблокировал счет «ArcelorMittal Кривой Рог» для выплаты зарплат

Банковский счет Криворожского горно-металлургического комбината ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР, Днепропетровская обл.), с которого осуществляется выплата заработной платы, разблокирован, сообщается в официальной информации компании в корпоративной газете «Металлург» в четверг.

«Аванс 21 января будет вовремя — Шевченковский райсуд Киева принял решение частично разблокировать наш счет, с которого выплачиваются заработные платы и налоги. Это значит, что 21 января работники получат аванс на свои зарплатные карточки без задержек», — констатируется в объявлении АМКР.

При этом поясняется, остальные счета компании, в частности, валютные, пока остаются под арестом.

Как ранее сообщалось, Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским райсудом Киева 4 января 2022 года заблокировали средства на всех счетах ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог». Спор касается подхода к расчету ренты за добычу железной руды.