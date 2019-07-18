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В Грузии уволили гендиректора телеканала, на котором оскорбили Путина

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В Грузии уволили гендиректора телеканала, на котором оскорбили Путина

Новый владелец грузинского телеканала «Рустави 2» Кибар Халаши уволил гендиректора канала Нику Гварамию и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию, сообщает издание «Грузия Online» и подтверждает сам телеканал.

Салия заявил, что Халваши пообещал сотрудникам телеканала ничего не менять, за исключением увольнения Гварамии. «Я не буду касаться редакционной политики, не буду вмешиваться после того, как приму менеджмент и зарегистрируюсь как директор компании», — добавил он.

Об увольнении Гварамии стало известно после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу нынешних владельцев «Рустави 2», пытавшихся оспорить возвращение компании к Халваши.

В марте 2017 года Верховный суд Грузии постановил, что прежние владельцы телеканала были вынуждены продать его, а покупатели не были добросовестными. Суд признал Халваши владельцем 60% «Рустави 2», а владельцем остальных 40% — его компанию «Панорама».

После оглашения решения ЕСПЧ сотрудники нескольких программ телеканала выступили с совместным заявлением, в котором указали, что увольнение Гварамии невозможно до тех пор, пока не закончится его контракт. «Главное, не закрывать окно демократии, которым является «Рустави 2», — говорится в заявлении.

Сейчас телекомпания «Рустави 2» принадлежит компании Sakartvelo, а также Левану и Георгию Караманишвили. Гварамия, при президенте Михаиле Саакашвили был министром юстиции и образования. Халваши утверждал, что в 2006 году его вынудили уступить телеканал людям, близким к президенту.

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В начале июля ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

В Госдуме после заявлений Габунии рекомендовали правительству рассмотреть возможность введения экономических мер против Грузии, в том числе запрета на ввоз вин и минеральной воды. Путин выступил против подобных санкций.

В ответ глава «Рустави 2» заявил, что каналу «чуть ли не запрещают» выражать мнение ради экспорта вина и менеральной воды. «Плевать я хотел и на „Боржоми“, и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию „Боржоми“, вино и „Набеглави“?», — сказал он.

Грузия, Рустави 2
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Четверг, 18 июля 2019
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