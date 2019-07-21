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США пожелали украинцам сделать сегодня успешный выбор

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США пожелали украинцам сделать сегодня успешный выбор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам сделать успешный выбор в день голосования и отметил, что США ожидают мирных и честных выборов в Верховную Раду.

«Украинцы отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать своих представителей в ВР — желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов», — цитирует Тейлора посольство США в Украине в Твиттере.

Читайте также: В Украине стартовало голосование на внеочередных парламентских выборах

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент.

досрочные выборы, Уильям Тейлор
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