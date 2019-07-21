США пожелали украинцам сделать сегодня успешный выбор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам сделать успешный выбор в день голосования и отметил, что США ожидают мирных и честных выборов в Верховную Раду.

«Украинцы отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать своих представителей в ВР — желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов», — цитирует Тейлора посольство США в Украине в Твиттере.

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент.