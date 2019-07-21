«Самопомич» требует от ЦИК распустить ОИК в округе №94 из-за фальсификаций в пользу Кононенко

Партия «Объединение «Самопомич» подала жалобу в Центральную избирательную комиссию относительно подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе № 94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области), требует распустить эту окружную избирательную комиссию (ОИК) и заменить ее состав.

«Требуют распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав — для того, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов», — говорится в сообщении пресс-службы «Самопомочи».

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (входит в пятерку списка «Самопомочи») пояснила, что кто-то от имени их политсилы подал в ОИК округа № 94 не подписанные, без соответствующих печатей документы с просьбой заменить всех членов УИК от партии.

«Окружная избирательная комиссия 94-го избирательного округа по тем сфальсифицированным представлениям фактически такую замену сделала. Поэтому сегодня на всех УИК в 94 избирательном округе работают люди, которые не представляют партию «Объединение «Самопомич», — отметила Сыроид.

По ее словам, этот округ — один из тех, на котором ожидали массовых нарушений и фальсификаций. «Поскольку окружная избирательная комиссия не реагирует на законные требования, поэтому мы обращаемся к ЦИК», — указала Сыроид.

По информации пресс-службы, уполномоченные лица партии передали всю информацию по нарушениям иностранным наблюдателям.

«Самопомич» также подает заявление в Национальную полицию об открытии уголовного производства по факту подготовки массовых фальсификаций на округе.

Отметим, что по данным Капитала, представителей «Самопомичи» в ОИК ранее незаконно заменили на людей кандидата в депутаты Игоря Кононенко. Его главным оппонентом на округе является журналист Александр Дубинский, выдвинутый партией «Слуга народа».