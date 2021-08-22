В СБУ награждают медалью с чеканкой «Иван Баканов»

Впервые в истории выпускникам Академии Службы безопасности Украины вручили памятные медали с именем действующего главы СБУ Ивана Баканова.
Об этом пишет ZN.ua.
«Вручали всем випускникам Академии СБУ! Пафос при вручении был такой, будто вручали от заслуженного, героического ветерана украинских спецслужб», — рассказал изданию высокопоставленный сотрудник СБУ.
Памятная медаль не является ведомственной наградой, поскольку не входит в число четырех регламентированных наград СБУ.
Служба безопасности сообщила, что Баканов имеет воинское звание «лейтенант», присвоенное ему в мае 2019 года. Однако СБУ отказалась предоставить копию приказа о присвоении воинского звания Баканову, сославшись на ограничение доступа к документу.
Кроме того, заработная плата Баканова за июль составила 111 521 гривну.
Ранее Баканов обзавелся домом под Киевом и показал сбережения. За 2020 год он задекларировал 1,4 млн гривен зарплаты, 3 квартиры, 4 земучастка и жилой дом.
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