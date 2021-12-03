НАПК не нашло нарушений в декларации главы СБУ Баканова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело полную проверку декларации главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и не установило необоснованных активов или признаков незаконного обогащения, сообщили в пресс-службе СБУ.
«Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку декларации главы СБУ Ивана Баканова за 2020 год. НАПК установило, что точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. То есть, признаки необоснованности активов не выявлены. Также по результатам проверки не установлены признаки незаконного обогащения», — сообщили агентству в пресс-службе СБУ.
Вместе с тем, в справке результатов проверки обращается внимание на отдельные незначительные неточности в декларации.
Например, отмечается, что декларант указал несколько банковских счетов, где имеются незначительные денежные средства на сумму 27 грн 77 коп., а по закону такой тип счетов указывать не нужно.
«По поводу информации, освещенной в расследовании Pandora Papers, НАПК отмечает: по сведениям от 5.05.2019 года принадлежащие субъекту декларирования акции компании Davegra Limited были отчуждены», — подчеркивают в СБУ.
Таким образом, как подчеркивают в ведомстве, в целом признаков правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований финансового контроля) и ст.366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), не обнаружено.
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