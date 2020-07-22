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В СБУ сидят шпионы и диверсанты, задача которых зарабатывать деньги давлением на бизнес, - Москаль

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В СБУ сидят шпионы и диверсанты, задача которых зарабатывать деньги давлением на бизнес, - Москаль

Сегодня СБУ выполняет абсолютно не свойственные ей функции. Там сидят шпионы и диверсанты, которые работают не в интересах Украины. Об этом заявил Геннадий Москаль.

По его словам, главная задача, которую преследует спецслужба под руководством Ивана Баканова, заключается в том, чтобы зарабатывать деньги, а для этого давить неугодных власти, в тома числе, и среди коммерческих структур.

«Начнем с того, что СБУ сегодня выполняет несвойственные ей функции. Есть департамент контрразведывательного обеспечения экономики — как будто украинской экономики, но там сидят шпионы, диверсанты и антиукраинские предприниматели. А они просто выполняют свою главную задачу — зарабатывать деньги или давить на неугодных власти, коммерческие структуры. Всё», — сказал он.

Москаль напомнил о предвыборном обещаним президента создать отдельный орган расследования экономических производств. «И где это? — Нет», — констатировал политик.

Комментируя антитеррористическую деятельность СБУ, Москаль отметил, что и в этом направлении работа спецслужбы сегодня носит искаженный характер.

«Продолжают практику приписывать террористические статьи ко всему, чему только можно. Это не новшество, а делается, чтобы дело попало в производство СБУ», — добавил он.

По словам журналиста Юрия Бутусова, председатель СБУ Иван Баканов действительно эффективен только в вопросах, касающихся давления на бизнес или наоборот, лоббирования чьих-то коммерческих интересов. Зато, когда появился «луцкий террорист», то Баканов в привычной для себя манере «спрятался».

«Каждый раз при реальной угрозе, руководитель госбезопасности далеко прячется и исчезает с рабочего места, чтобы не дай Бог не брать на себя ответственность за действия СБУ. Вспомните, когда сбили наш „Боинг “- Баканов прятался до решения ситуации в Куршавеле. Когда начался коронавирус и из страны вывезли медицинские маски, Баканов исчез и не комментировал ситуацию. Когда грянула катастрофа неплатежей в энергетике, Баканов снова скрылся и выслал в Верховную Раду справку. Там, где надо принимать публичные решения, глава СБУ всегда отсутствует.

Это когда речь идет о лоббировании „Тедиса“, когда надо отжать активы у компании Игоря Тынного, когда надо быстро открыть сотни дел против неугодных мэров и бизнесменов, когда надо посетить дни рождения знакомых олигархов, Баканов преображается. Он становится дерзким, решительным, взрывным. Он выезжает на скандальные переговоры, смело берет на себя все риски», — написал журналист.

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Напомним, СБУ недавно открыло производство против сразу нескольких компаний, которые занимаются альтернативной энергетикой. Статья дела — «возможно финансирования терроризма». И в своих запросах к компаниям подопечные Баканова интересуются довольно странными и вряд ли весомыми с точки зрения нацбезопасности вопросами. В частности, требуют от энергетических бизнес-структур описать обстоятельствами транспортировки фотоэлектромодулей для солнечных станций.

СБУ, Геннадий Москаль, Иван Баканов
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