Зеленский издал указ о борьбе с рейдерством

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству» для защиты владельцев бизнеса. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что документ содержит набор инструментов для защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.
«По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более 3000 (рейдерских — ред.) захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через несуществующих регистраторов или „дыры“ в реестре», — заявил заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, указ предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.
В частности, планируется внести изменения в программное обеспечение госреестров, что позволит уменьшить риски и частоту рейдерства.
«Среди ключевых технологических изменений — автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, просматривающего транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций», — сообщили в ОП.
Также планируется «введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП)».
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