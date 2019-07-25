После допроса Порошенко завязалась драка

После выхода пятого президента Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка.

Как сообщает «Страна», после того как Петр Порошенко покинул здание ГБР, он садился в авто. Возле Бюро находились противники и сторонники экс-президента. Одни выкрикивали: «Позор», «Вон», «Петя, сдохни». Вторые скандировали: «Порошенко», «Реваншистов прочь!»

Четверо людей пытались напасть на Петра Порошенко, один из нападавших прыгнул на капот машины. Охрана экс-президента оттеснила их. Один из них распылил охраннику в глаза слезоточивый газ, также телохранителя экс-президента избили ногами. После этого нападавшие скрылись, их ищет полиция.

Отмечается, что Порошенко успел спокойно сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.