После допроса Порошенко завязалась драка

После выхода пятого президента Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка.
Как сообщает «Страна», после того как Петр Порошенко покинул здание ГБР, он садился в авто. Возле Бюро находились противники и сторонники экс-президента. Одни выкрикивали: «Позор», «Вон», «Петя, сдохни». Вторые скандировали: «Порошенко», «Реваншистов прочь!»
Четверо людей пытались напасть на Петра Порошенко, один из нападавших прыгнул на капот машины. Охрана экс-президента оттеснила их. Один из них распылил охраннику в глаза слезоточивый газ, также телохранителя экс-президента избили ногами. После этого нападавшие скрылись, их ищет полиция.
Отмечается, что Порошенко успел спокойно сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016