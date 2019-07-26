Гройсман обвинил Порошенко в саботаже реформ

Бывший президент Украины Петр Порошенко задерживал процесс внедрения изменений и реформ в Украине. С таким заявлением выступил в эфире радио «Новое время» премьер-министр Владимир Гройсман.
«Это было очень сложно. Любое изменение, любую реформу, договориться с ним, чтобы он дал сигнал фракции голосовать — на это тратились месяцы», — сказал премьер.
На вопрос о том, какие именно инициативы были заблокированы экс-президентом, Гройсман привел в пример предложение проводить приватизацию предприятий по английскому праву, что, по его мнению, привлекло бы в страну инвесторов.
«Он категорически был против, говорил, у нас есть украинская система правосудия. Какая система правосудия? Кто больше принес, в пользу того и приняли решение?» — сказал Гройсман.
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