Кличко проигнорировал вызов на допрос в ГБР

Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что ни Киевский городской голова Виталий Кличко, ни его помощники не пришли на допрос в ГБР. Об этом он сказал в Telegram.

«Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР», — заявил Труба.

Он напомнил, что мэр столицы Кличко был вызван 26 июля для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в г. Киеве.

Поскольку Кличко, по словам Трубы, не явился на допрос, то в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, Бюро направит ему повестку на повторный допрос. «Будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию», — отметил глава ГБР.

Отметим, что Кличко в пятницу на брифинге подтвердил, что его вызвали в Государственное бюро расследования, но заявил, что производство является «мыльным пузырем», и вместо него туда пойдет юрист.

Мэр столицы также отметил, что в ГБР есть два «представления», которые касаются его, и утверждает, что сделано это «умышленно для медиа».