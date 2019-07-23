Трамп считает, что Джонсон станет отличным премьером Великобритании

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах нового лидера Консервативной партии и выразил уверенность в том, что он будет отличным премьер-министром.

«Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он отлично справится!» — написал он во вторник в Twitter.

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования во вторник, 23 июля, избран новым лидером Консервативной партии Великобритании. В результате со среды, 24 июля, Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром уже поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.