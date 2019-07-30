Порошенко заявил, что не будет делать подарок Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет «прятаться», так как это будет «большой подарок» главе российского государства Владимиру Путину.

«Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент — Путин», — сказал Порошенко в интервью «Украинской правде».

По мнению экс-президента, «если завтра что-то не будет получаться в экономике, лучше организовать атаку на Порошенко».

Напомним, что ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на рыбальском». По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств. В целом Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.