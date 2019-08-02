Путин упростил украинцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном российском интернет-портале правовой информации.
Согласно поправкам, разрешение на временное проживание могут выдать без правительственной квоты, если его запросят, к примеру, граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные беженцами или получившие временное убежище в России.
Квоты на временное проживание определяет правительство РФ, их количество распределено по регионам. Сейчас сроки выдачи таких разрешений составляют полгода, закон сокращает их до четырех месяцев.
Кроме того, закон расширяет круг лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, этим смогут воспользоваться иностранные граждане:
Закон вступает в силу через 90 дней после официальной публикации.
Напомним, что в апреле Путин уже упростил выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, позже действие данного указа распространили на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, то есть на находящуюся под контролем Киева часть региона.
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