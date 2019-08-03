Евросоюз определился с кандидатом на пост главы МВФ

Европейский Союз выдвинул кандидатуру болгарки Кристалины Георгиевой на пост управляющего директора Международного валютного фонда. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

«Для меня большая честь быть выдвинутой в качестве кандидата на должность Управляющего директора МВФ», — написала Георгиева в своем Twitter.

Как отмечает издание, страны ЕС долго пытались достичь консенсуса относительно того, кто будет занимать пост главы МВФ. Великобритания воздержалась от голосования в знак протеста против процесса, который, по ее мнению, был неэффективным. После нескольких туров голосования победителем стала исполнительный директор Всемирного банка г-жа Георгиева, обойдя своего главного оппонента Йероена Дайсселблоема, бывшего министра финансов Нидерландов.

Как сообщалось, 16 июля действующая глава МВФ Кристин Лагард объявила о своей отставке почти за два месяца до того, как ее заявление вступит в силу, чтобы Фонд успел подобрать ей преемника. Лагард претендует на должность главы Европейского центрального банка.

9 июля министры экономики и финансов стран Евросоюза поддержали рекомендацию Европейского Совета о назначении Лагард. Ее кандидатуру должен утвердить Европейский парламент.

Если это произойдет, 31 октября Лагард заменит на посту главы Европейского центрального банка итальянца Марио Драги.