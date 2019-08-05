На этой неделе Кличко снова не уволят

Кабинет министров Украины не будет проводить заседание на текущей неделе, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

«На этой неделе заседания правительства под председательством премьера не будет», — сказал Рябчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник утром.

По его словам, Гройсман, как и на минувшей неделе, находится в официальном отпуске.

Заседания Кабмина Украины на предыдущей неделе, 29 июля — 4 августа также не было.

Отметим, что на ближайшем заседании Кабмина Гройсман обещал рассмотреть вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.