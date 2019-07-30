Гройсман придумал как не увольнять Кличко

Премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому очередного заседания Кабинета министров на этой неделе не будет. Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.
«Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет», — сказал он.
Как известно, заседания правительства традиционно проходят в среду.
На прошлой неделе Гройсман сообщил, что вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА рассмотрят на ближайшем заседании Кабмина. Гройсман уверял, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. «Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему», — добавил премьер.
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