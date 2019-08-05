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Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов
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Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов
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Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов

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Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов

Лидер победившей на выборах партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной Рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбасс. Однако решить эту проблему законами не получится, считает он. Такое заявление Разумков сделал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — сказал Разумков.

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Отвечая на вопрос об особом статусе Донбасса, который как раз входит в сферу законодательной деятельности, Разумков сказал: «Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну». По словам Разумкова, такое желание у украинской стороны есть. «К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание», — сказал он.

Донбасс, Дмитрий Разумков
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