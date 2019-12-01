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В Кремле подтвердили возможность двусторонней встречи Путина и Зеленского

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В Кремле подтвердили возможность двусторонней встречи Путина и Зеленского

Формат и длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье.

«Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой „четверки“, — сказал он. — Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

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Саммит «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), посвященный проблемам урегулирования кризиса на Донбассе, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Владимир Путин, нормандский формат, Владимир Зеленский
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