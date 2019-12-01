В Кремле подтвердили возможность двусторонней встречи Путина и Зеленского

Формат и длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье.
«Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой „четверки“, — сказал он. — Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».
Саммит «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), посвященный проблемам урегулирования кризиса на Донбассе, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016