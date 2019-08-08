Войти
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США
соседи
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США
Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным
дружба народов
Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Сегодня Зеленский встретится с Варфоломеем

263
Сегодня Зеленский встретится с Варфоломеем

Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников. Об этом сообщает Укринформ.

Мероприятия по программе визита начнутся в 10.00 с украинско-турецкого бизнес-форума, на котором президент Украины будет иметь слово.

Во время бизнес-форума должен быть подписан Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Украины и Советом по международным экономическим отношениям Турецкой Республики.

Затем Президент отбудет на Фанар, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем - в узком кругу и в расширенном формате. Также глава государства посетит храм Святого Георгия.

После этого украинская делегация посетит компанию Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники. Здесь он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, проходящими обучение на тренировочной базе этого предприятия.

Владимир Зеленский вернется в Украину вечером 8 августа.

Читайте также: Создатели «Игры Престолов» ушли с HBO в Netflix

В составе официальной делегации Турецкую Республику также посещают секретарь СНБО Александр Данилюк, первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов, заместитель руководителя ОПУ Вадим Пристайко, депутат ВРУ Мустафа Джемилев, руководитель ГК «Укроборонпром» Павел Букин, президент ТПП Геннадий Чижиков.

Как сообщалось, вчера президент Украины встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов украинско-турецких отношений, достигнута договоренность об активизации работы над соглашением о зоне свободной торговли, а также определена цель достичь товарооборота между странами на уровне $10 млрд. Эрдоган подчеркнул, что Турция не признавала и никогда не признает аннексию Крыма.

Владимир Зеленский, Варфоломей
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 августа 2019
Среда, 7 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016