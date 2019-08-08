Сегодня Зеленский встретится с Варфоломеем

Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников. Об этом сообщает Укринформ.

Мероприятия по программе визита начнутся в 10.00 с украинско-турецкого бизнес-форума, на котором президент Украины будет иметь слово.

Во время бизнес-форума должен быть подписан Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Украины и Советом по международным экономическим отношениям Турецкой Республики.

Затем Президент отбудет на Фанар, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем - в узком кругу и в расширенном формате. Также глава государства посетит храм Святого Георгия.

После этого украинская делегация посетит компанию Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники. Здесь он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, проходящими обучение на тренировочной базе этого предприятия.

Владимир Зеленский вернется в Украину вечером 8 августа.

В составе официальной делегации Турецкую Республику также посещают секретарь СНБО Александр Данилюк, первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов, заместитель руководителя ОПУ Вадим Пристайко, депутат ВРУ Мустафа Джемилев, руководитель ГК «Укроборонпром» Павел Букин, президент ТПП Геннадий Чижиков.

Как сообщалось, вчера президент Украины встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов украинско-турецких отношений, достигнута договоренность об активизации работы над соглашением о зоне свободной торговли, а также определена цель достичь товарооборота между странами на уровне $10 млрд. Эрдоган подчеркнул, что Турция не признавала и никогда не признает аннексию Крыма.