Создатели «Игры Престолов» ушли с HBO в Netflix

Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс подписали договор о сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix. Они будут писать сценарии, заниматься производством и режиссурой новых сериалов и фильмов сервиса, сообщает Deadline со ссылкой на источники. Netflix подтвердил изданию, что обошел в этой сделке таких конкурентов, как Amazon и Disney.

Конкретные цифры не раскрываются, однако, по данным Deadline, в контракте фигурирует 9-значная сумма. Отмечается, что сценаристы задумались о сотрудничестве, когда работали над восьмым, заключительным сезоном «Игры престолов». Тогда, кроме Netflix, они встретились с Disney, Comcast, Amazon и Apple. К концу июля варианты для сотрудничества сократились до Netflix, Amazon и Disney. Последние десять лет Бениофф и Вайс работали с HBO, которая занималась релизом «Игры престолов», основанной на романах Джорджа Р. Р. Мартина.

Как цитирует сценаристов издание, в течение последних нескольких месяцев они много общались с топ-менеджерами Netflix. «Мы помним те же кадры из тех же фильмов 80-х, любим одни и те же книги. Мы рады таким же возможностям для сторителлинга. Netflix создал нечто поразительное и беспрецедентное, и мы рады, что они пригласили нас присоединиться к ним», — добавляют Бениофф и Вайс.

Заключительный сезон «Игры престолов» вышел на экраны в мае 2019 года. В июне сериал номинировали на премию «Эмми» сразу в 32 категориях, включая «Лучший драматический сериал».