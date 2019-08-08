Создатели «Игры Престолов» ушли с HBO в Netflix

Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс подписали договор о сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix. Они будут писать сценарии, заниматься производством и режиссурой новых сериалов и фильмов сервиса, сообщает Deadline со ссылкой на источники. Netflix подтвердил изданию, что обошел в этой сделке таких конкурентов, как Amazon и Disney.
Конкретные цифры не раскрываются, однако, по данным Deadline, в контракте фигурирует 9-значная сумма. Отмечается, что сценаристы задумались о сотрудничестве, когда работали над восьмым, заключительным сезоном «Игры престолов». Тогда, кроме Netflix, они встретились с Disney, Comcast, Amazon и Apple. К концу июля варианты для сотрудничества сократились до Netflix, Amazon и Disney. Последние десять лет Бениофф и Вайс работали с HBO, которая занималась релизом «Игры престолов», основанной на романах Джорджа Р. Р. Мартина.
Как цитирует сценаристов издание, в течение последних нескольких месяцев они много общались с топ-менеджерами Netflix. «Мы помним те же кадры из тех же фильмов 80-х, любим одни и те же книги. Мы рады таким же возможностям для сторителлинга. Netflix создал нечто поразительное и беспрецедентное, и мы рады, что они пригласили нас присоединиться к ним», — добавляют Бениофф и Вайс.
Заключительный сезон «Игры престолов» вышел на экраны в мае 2019 года. В июне сериал номинировали на премию «Эмми» сразу в 32 категориях, включая «Лучший драматический сериал».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016