НБУ считает, что Украине нужно занять у МВФ $5-10 миллиардов

Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму в 5-10 млрд долл. США. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб в Facebook.
«Национальный банк считает, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долл. США», — говорится в сообщении.
Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца этого года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долл. США. Примерно на такие же суммы финансирования МВФ можно рассчитывать в 2020-2021 годах.
«Новая программа с МВФ — это, прежде всего, позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком чрезмерных колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств Правительства. Обязательства, которые Украина возьмет на себя в рамках новой программы, вряд ли будут сильно отличаться от тех, которые включались в предыдущие соглашения», — отмечают в НБУ.
Там добавляют, что международные партнеры ожидают от Украины прежде всего антикоррупционной, судебной и земельной реформы, а также продолжения взвешенной фискальной политики и снижения доли просроченных кредитов в банковской системе.
Как сообщалось, в начале июля Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Торонто с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном заявлял, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается приоритетом для украинской власти.
Новая программа финансирования, переговоры по которой Украина ведет с МВФ, может быть заключена на три года.
Действующая программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. 21 декабря 2018 года Украина получила от МВФ единственный транш по этой программе.
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