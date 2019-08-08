Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем

В Стамбуле на Фанаре началась встреча президента Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что встреча проходит в узком кругу, а позже ее формат будет расширен.
В частности, предполагается, что встреча продлится час, после чего в честь визита Зеленского будет дан обед от имени Вселенского патриарха.
Кроме того, украинский президент посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.
После этого программой визита предусмотрено посещение Зеленским компании Baykar Aerospace and Defense, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе предприятия.
Напомним, что 7-8 августа президент Владимир Зеленский находится с визитом в Турции. Ранее он уже провел встречу с с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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