Десятки тысяч «сардин» вышли на акцию протеста в Риме

До 40 тыс. человек, по данным полиции, вышли в субботу на протесты, организованные массовым движением под названием «Сардины». Оно зародилось около месяца назад в знак протеста против одного из лидеров правой партии «Лига Севера», бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщает Reuters.
Движение «сардин» возникло в Болонье в ноябре этого года, после того как 32-летняя Маттиа Сантори и трое ее друзей в социальных сетях призвали всех выйти на площадь с лозунгами против «Лиги» Сальвини, которая рассчитывает на победу на предстоящих в конце декабря выборах в регионе Эмилия-Романья (традиционно считает оплотом левых).
Первая акция в Болонье в итоге собрала до 15 тыс. человек. Затем подобные акции прошли и в других городах Италии. Субботняя демонстрация в Риме стала пока самой многолюдной.
На площадь у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме вышли студенты, пенсионеры и семьи с детьми, сообщает Reuters. Организаторы движения «Сардины» утверждают, что они не связаны с политическими партиями.
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