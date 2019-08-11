Maybach, Bentley и Bentayga стали самыми популярными автомобилями у богатых россиян

Эксперты российского аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных люксовых автомобилей в этой стране.

По результатам за первое полугодие, на первом месте оказался Mercedes-Benz Maybach S-Сlass — за шесть месяцев россияне купили 252 автомобиля этой модели, что составляет 38% от общего числа проданных люксовых машин. Его стоимость составляет более девяти с половиной миллионов рублей (3,8 млн гривен).

Затем идут Bentley Continental GT (93 единицы) и Bentayga (78).

Кроме того, в рейтинг наиболее популярных автомобилей в сегменте Luxury вошли Maserati Levante, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Wraith, Maserati Ghibli, Lamborghini Aventador, Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.