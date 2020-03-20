Bloomberg пишет о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Саудовской Аравией

Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.

Агентство отмечает, что власти России годами готовились к подобному кризису и уверены, что смогут продержаться дольше, чем Саудовская Аравия. Bloomberg подчеркивает, что президент России Владимир Путин сделал отказ от уступок под давлением со стороны одним из принципов своего правления и доказал верность ему в ходе противостояния с Турцией из-за Сирии и санкционной войны с Западом, наложившим на Россию санкции после аннексии Крыма.

Один из собеседников Bloomberg заявил агентству, что Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого ему обходится. Еще три собеседника агентства, попросив не раскрывать их имен, выразили уверенность в том, что Путину хватит опыта, чтобы пережить нынешний кризис.

Источники Bloomberg подтверждают, что Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, однако лишь на своих условиях. По словам двух собеседников агентства, отклоненное ранее Саудовской Аравией предложение России об отказе от дополнительного сокращения нефтедобычи с одновременным продлением до июня срока действия ранее заключенного соглашения остается в силе.

Однако директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко сомневается в том, что Эр-Рияд сейчас согласится на это предложение. «Это, по сути, означало бы, что они уступили России и потеряли лицо», — полагает эксперт.