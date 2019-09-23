Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Украины

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена принимал средства от украинской и китайской стороны. Об этом глава Белого дома заявил журналистам в понедельник в нью-йоркской штаб-квартире ООН, передает ТАСС.
«Единственный, у кого проблемы, — это Байден», — сказал Трамп. «То, что сделал Байден, — это позор, то, что сделал его сын — это позор. Его сын брал деньги у Украины, его сын брал много денег у Китая», — добавил президент США. «То, что сделал Байден, — это неправильно», — подчеркнул он.
Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.
Байден является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016