Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Украины

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена принимал средства от украинской и китайской стороны. Об этом глава Белого дома заявил журналистам в понедельник в нью-йоркской штаб-квартире ООН, передает ТАСС.

«Единственный, у кого проблемы, — это Байден», — сказал Трамп. «То, что сделал Байден, — это позор, то, что сделал его сын — это позор. Его сын брал деньги у Украины, его сын брал много денег у Китая», — добавил президент США. «То, что сделал Байден, — это неправильно», — подчеркнул он.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.

Байден является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США.