После запуска рынка электроэнергии «Энергоатом» получает больше прибыли, тепловая генерация – меньше

После введения с 1 июля нового рынка электроэнергии атомная генерация получает больше прибыли, тепловая — меньше. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телеканала ZIK, отвечая на вопрос, кто выиграл от запуска нового рынка.

«Первые аукционы уже показали, что произошло некоторое перераспределение финансовых ресурсов между различными генерациями. И атомная генерация получила больше денег за свою произведенную электрическую энергию, чем ранее было установлено для них Национальной комиссией. А тепловая генерация на этих самых аукционах смогла свою электроэнергию продать немного дешевле, на 13%, чем раньше они продавали в оптовый рынок электрической энергии», — сообщил Трохимец.

По мнению эксперта, перераспределение финансовых ресурсов между генерациями связано с особенностями производственного процесса потребителей и графиком потребления электроэнергии.

«Потребители с так называемым ровным графиком электрической энергии более привлекательны для атомной генерации. Потому что на атомных электростанциях в течение короткого периода времени нельзя регулировать производство. Они как входят в установившийся режим, так в нем и работают. А производственный процесс других потребителей диктует так, что в определенный период им нужно больше электрической энергии, а в другой период времени — меньше. И им, например, выгоднее покупать электрическую энергию немного дороже за киловатт-час, но с соответствующим графиком», — пояснил Трохимец.

Эксперт также высказался о перспективах развития зеленой энергетики, назвав ее самой привлекательной для инвестиций. По его мнению, через несколько лет она сможет конкурировать с традиционными источниками производства электроэнергии.

«Электростанции окупают себя примерно за 6 лет. Это хороший показатель для инвестиционных проектов. И уже с седьмого года начинают приносить прибыль. В зависимости от конфигурации сетей, куда присоединяются. Зеленая энергетика, по моему мнению, однозначно будет развиваться. Ее стоимость производства электрической энергии в будущем будет снижаться. И, думаю, что в течение нескольких лет она сможет полноценно конкурировать с традиционными источниками, с тем же „Энергоатомом“ и тепловой генерацией », - считает Трохимец.

Напомним, 1 июля в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электроэнергии» заработал новый рынок электроэнергии. Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.