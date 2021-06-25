Для украинцев хотят установить разные цены на электроэнергию в зависимости от объема потребления

Министерство энергетики инициировало продление специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа 2021 года, сообщило министерство в пятницу.

Согласно сообщению, министерству необходимо дополнительное время для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта.

В сообщении отмечается, что для реализации задач нового ПСО, заключающихся в защите социально уязвимых потребителей и обеспечении возможностей генерации для стабильной работы и модернизации, необходимо определить точную сумму средств, которую требует рынок.

Для этого Минэнерго предлагает, в частности, руководствоваться ожидаемыми в первой половине июля результатами мер по стабилизации рынка, уже предпринятых энергорегулятором и планируемых к принятию в ближайшее время.

Как сообщалось, в середине июня министр энергетики Герман Галущенко анонсировал презентацию проекта новой модели возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО) до конца июня.

При этом министр отметил, что для населения, потребляющего объем э/э до 100 кВт-ч, цена буде ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт-ч), при этом уточнив, что 16 млн домохозяйств (или 40% бытовых потребителей) потребляют до 100 кВт-ч.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», обсуждаемый сейчас проект ПСО предусматривает разделение потребителей на четыре категории: те, кто потребляет до 100 кВт-ч, далее — от 100 кВт-ч до 300 кВт-ч, затем — от 300 кВт-ч до 500 кВт-ч, а также те, кто потребляет свыше 500 кВт-ч. В зависимости от объемов потребления тариф будет расти вплоть до уровня около 3 грн/кВт-ч.