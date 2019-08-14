В Аргентине повышают минимальную зарплату и замораживают цены на бензин

Власти Аргентины намерены увеличить размер минимальной зарплаты, заморозить цены на бензин и выплатить бонусы трудящимся из-за экономического кризиса, который переживает Аргентина. Об этом заявил в среду президент республики Маурисио Макри.

«Я принял решение об этих мерах, потому что я вас услышал. Они принесут облегчение 17 млн трудящихся и их семьям, а также средним и малым предприятиям», — сказал он.

«Мы поднимаем минимальную зарплату. Сегодня будет созвано заседание, на котором мы определим ее размер», — отметил он.

Кроме того, президент объявил о заморозке цен на бензин на 90 дней и о выплате бонусов государственным служащим и уязвимым слоям населения. Меры, разработанные правительством, также предусматривают перерасчет налога на доход и возврат части уплаченной суммы.

Президент объявил о данных мерах после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Результаты голосования привели к обвалу аргентинской биржи на 38% и резкому падению курса национальной валюты.

По данным, полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри отдали 32,08% голосов.

В ходе предвыборной кампании Фернандес неоднократно выступал с критикой политики действующего правоцентристского правительства. В частности, он говорил, что в случае победы намерен пересмотреть соглашение с Международным валютным фондом о предоставлении кредита в $57 млрд.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.