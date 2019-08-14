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США могут начать размещать гособлиации с отрицательной доходностью

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США могут начать размещать гособлиации с отрицательной доходностью

Бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен заявил, что не будет удивлен, если доходность гособлигаций США уйдет на отрицательную территорию, передает Интерфакс.

«Ничто не препятствует падению доходности облигаций казначейства США ниже нуля. Нуль не имеет никакого значения, помимо того, что он является определенным уровнем», — сказал Гринспен в телефонном интервью Bloomberg.

Эскалация напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, замедление глобального экономического роста, политическая напряженность в Европе и смягчение денежно-кредитной политики мировыми центробанками привели к росту долга с отрицательной доходностью до $15 трлн.

Гринспен, возглавлявший Федрезерв в 1987-2006 годах, не единственный, кто считает, что США могут присоединиться к числу стран, доходность долгосрочных гособлигаций которых упала ниже нуля.

На прошлой неделе экономический советник Pimco Йоахим Фельс написал в своем блоге, что казначейские облигации США, которые многие инвесторы рассматривают как последнюю «безопасную гавань», наряду с золотом, не смогут увернуться от экспансии отрицательной доходности.

«Если торговая напряженность будет продолжать расти, рынки облигаций могут двигаться в направлении отрицательной доходности быстрее, чем думают многие инвесторы», — сказал Фельс.

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В ходе торгов в среду доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом о скором наступлении рецессии в стране.

США, облигации, Алан Гринспен
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Среда, 14 августа 2019
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