Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 15 августа, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек – до 25,2493 гривны за доллар против 25,1462 гривни за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте реглятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,2489 гривны против 28,2190 гривны накануне.