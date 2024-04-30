У МОН назвали причини того, чому документи про освіту не відображаються у "Дії"

У Мінцифри та ДП "Інфоресурс" з’ясували основні причини чому диплом чи атестат про освіту не відображається у застосунку "Дія". Що робити в такому випадку розповіли у Міністерстві освіти та науки України, передає УНН.
За даними Міністерства освіти найпоширенішими є три наступні ситуації.
1 Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії.
Це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту.
Що робити: звернутись за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.
Лайфхак: перевірте наявність документа в реєстрі за цим посиланням.
2 У Дії відображено неповну чи некоректну інформацію.
В такому випадку також варто звернутись до закладу освіти, аби ці дані там виправили.
3 Помилка в даті народження.
Це ще одна поширена помилка, і у МОН пропонують два варіанти її виправлення: або звернутися зі сканкопіями документа, що посвідчує особу, і документа про освіту до закладу освіти або написати на пошту Державному підприємству "ІНФОРЕСУРС" ([email protected]) із накладанням КЕП.
В МОН також нагадали, що в Дії поки не відображаються:
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