У Пенсійному фонді пояснили, хто може раніше вийти на заслужений відпочинок

В Україні певна категорія громадян може вийти на пенсію достроково. Перелік осіб, які мають на це право, та умови призначення таких пенсій визначено статтею 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Хто може вийти на пенсію достроково:

жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку 8 років, а також матері дітей з інвалідністю;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність внаслідок поранення;

дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно;

ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов’язок;

особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров’я;

особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях;

люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших. Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років – у чоловіків і не менше 10 років – у жінок.

Перелік необхідних документів: