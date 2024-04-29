Генерал НАТО: Імовірність розширення війни, якщо Україна не отримає належної оборонної підтримки, є високою

російський диктатор володимир путін набагато жорсткіший і розумніший за сербського диктатора Слободана Мілошевича, бо має дух переможця.

Як пишуть Факти, про це в інтерв’ю НВ заявив генерал НАТО Веслі Кларк.

На запитання, чи можна порівняти путіна з Мілошевичем, американський генерал відповів, що дві різні постаті.

Мілошевич був юристом, закінчив військове училище, але він не був спортсменом. Тому у нього не було духу переможця, а в путіна є.

«І коли я мав справу з Мілошевичем, він знав, що програє. А путін цього ще не знає. Його дух не зломлений. І єдиний спосіб виграти цю війну — це зламати його дух», – наголосив Веслі Кларк.

За словами генерала, війна в Україні в кінцевому підсумку визначить існування росії. Веслі Кларк вважає, що путін може втратити своє місце, але з’явиться більш розумний лідер. Проте не виключено, що й росія розпадеться.

Імовірність розширення війни, якщо Україна не отримає належної оборонної підтримки, є високою.

Веслі Кларк зауважує, що теза, що путіну потрібна пауза в бойових діях для відновлення своєї армії може бути правдою, а може й не бути. Генерал зауважив, що росіяни отримують зброю від Китаю, Північної Кореї та Ірану, шукають шляхи обходу санкцій. А ще російський військово-промисловий комплекс працює 24/7.

За його словами, якщо рік тому можна було сказати, що російські війська в жахливому стані і путін хоче переговорів, щоб відновитися, то сьогодні з такими висловлюваннями треба бути обережними.

Армія та військові потужності рф можуть бути не в такому поганому стані, як всі думають, вважає Веслі Кларк.